Ici tout commence en avance : Louis est-il vraiment coupable ? (résumé + vidéo épisode 61 du 25 janvier 2021)

Ici tout commence en avance : résumé et vidéo de l’épisode 61 du lundi 25 janvier 2021 – Louis est-il vraiment coupable d’avoir provoqué l’explosion dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Ce soir, Claire se pose des questions et elle interroge son fils, qui semble ne pas comprendre où elle veut en venir et pourquoi elle pense que c’est un acte criminel…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 61

A cause de la casquette que portait le saboteur de la plancha sur la vidéo, Claire soupçonne son fils Louis d’être le coupable. Encore sous le choc, elle tente de faire avouer son fils. En vain. De leur côté, Antoine, Guillaume et Clotilde conviennent que tout accuse Louis. Mais sans preuve, ils ne peuvent en être sûrs.

Caroline a une idée audacieuse pour prêter main-forte à Antoine tandis que Rose, au plus mal, est réconfortée par un nouvel ami. Touchée par la détermination et la souffrance de Maxime, Salomé fait une proposition étonnante pour lui venir en aide. En parallèle, deux nouvelles arrivantes font leur entrée à l’institut, prêtes à tout pour réaliser leurs rêves.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 61 du 25 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

