Audiences TV prime 24 janvier 2021 : carton pour « Le sens de la fête » avec Jean-Pierre Bacri

Audiences TV prime 24 janvier 2021. Hier soir, et dans le cadre d’un hommage au regretté Jean-Pierre Bacri, TF1 proposait la première diffusion en clair du film « Le sens de la fête » d’Éric Toledano et Olivier Nakache.



Et sans surprise il s’est très largement imposé en tête des audiences de la première partie de soirée. C’est même un énorme carton. Ainsi 7.22 millions de nostalgiques ont salué la mémoire de l’acteur soit 31.4% du public présent devant son poste de télévision.

Très large domination sur l’ensemble des cibles avec jusqu’à 46% de pda sur les 15-34 ans ou 42% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Audiences TV prime 24 janvier 2021 : autres chaînes

France 2 proposait pour sa part le film historique de Cédric Jimenez « HHhH » avec Jason Clarke et Rosamund Pike. Adapté du roman de Laurent Binet, il a suscité l’intérêt de 2.55 millions de cinéphiles soit 11.4% de l’ensemble des téléspectateurs (individus âgés de 4 ans et plus).

De son côté France 3 proposait un épisode inédit de la série « Les enquêtes de Morse ». Hier soir « La pomme de discorde ». Et il a pu compter sur 2.57 millions de fidèles soit 10.4% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de dimanche devant la petite lucarne.

Le magazine de M6 « Zone Interdite » avait pour thème hier soir « Une maison écolo et moderne : ces Français la construisent en famille ! ». Un thème qui a suscité l’adhésion de 2.21 millions de Français pour 9.4% de part d’audience.

Enfin notez le succès de TMC avec le match du championnat du monde de handball entre le Portugal et la France. La belle victoire de nos représentants a fait vibrer 1.06 million de supporters (pda 4.1%)

