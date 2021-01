« Les sandales blanches » avec Amel Bent et Naidra Ayadi ce soir, lundi 25 janvier 2021, sur France 2

4.5 ( 11 )



« Les sandales blanches » avec Amel Bent et Naidra Ayadi, c’est ce soir, lundi 25 janvier 2021, sur France 2 et France.TV. Un téléfilm évènement tiré d’une histoire vrai, celle de Naidra Ayadi.



« Les sandales blanches » : présentation

« Les Sandales blanches » retrace la vie de Malika Bellaribi, une mezzo-soprano française d’origine algérienne rescapée d’un grave accident de la route alors qu’elle n’était qu’une fillette dans les années 1960.

Les soins qu’elle doit suivre seront pour elle, de nombreuses souffrances qui l’éloignent de sa famille et la conduisent d’hôpitaux en maisons de convalescence. Soignée par les sœurs de Saint Vincent de Paul, elle se rend à la messe. Ce jour est une révélation : elle découvre le chant sacré et au final, sa voie (et sa voix!), jusqu’à devenir « la diva des banlieues ».

Résumé, histoire, synopsis

Tout commence au début des années 60, dans le bidonville algérien de Nanterre.



Malika a 5 ans. Sa mère vient de lui acheter une paire de sandales neuves. Des sandales si blanches que la fillette ne les quitte pas des yeux et ne voit pas le camion qui recule.

C’est le début d’années d’hôpital, d’opérations à répétition, de souffrance et de lutte. Des années loin des siens durant lesquels la petite musulmane, aux mains de bonnes sœurs et d’infirmières catholiques, va, à la messe, découvrir la musique et le chant.

Dès lors, affrontant le racisme d’une société française qui peine à se remettre de la guerre d’Algérie, mais butant aussi contre les aprioris tenaces de sa propre communauté, Malika va suivre son rêve et déplacer des montagnes pour devenir celle que toutes et tous appelleront un jour « la Diva des quartiers. »

Casting

Et avec dans les rôles principaux : Amel BENT (Malika), Naidra AYADI (Fatima), Mhamed AREZKI (Mohamed), Stéphane RIDEAU (Christian), Théo FRILET (Paul), Laurence JOSEPH (Gabrielle)…

Bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre téléfilm…

Convaincu ? Alors rendez-vous ce soir sur France 2 et France.TV pour « Les sandales blanches » avec Amel Bent et Naidra Ayadi.

