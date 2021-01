« NCIS » du 8 janvier 2021 : ce soir sur M6 l’épisode « La règle n°9 »

4.3 ( 6 )



« NCIS » du 8 janvier 2021. Après une petite pause durant les fêtes, retour de la saison 17 de votre série « NCIS » ce soir sur M6. Au programme un seul épisode inédit « La règle n°9 » suivi de cinq épisodes en mode rediffusion.



A suivre ce soir dès 21h05 sur M6 mais aussi en replay et streaming vidéo sur la page dédiée de 6PLAY.



Dans cet épisode, et aprè la disparition de Phineas, l’équipe du NCIS va travailler d’arrache-pied pour le retrouver.

« NCIS » du 8 janvier 2021 : votre épisode de ce soir

Saison 17 – épisode 11 : La règle n°9

C’est au tour de Ziva d’apporter son soutien à Gibbs et l’équipe lorsque le jeune Phineas disparaît brusquement, en conséquence de l’affaire Mira Sahar Azam…



"Il est tout seul dans la nature" 😢

Après la disparition de Phineas, l'équipe du #NCIS travaille d'arrache-pied pour le retrouver.

Et après ?

Dès 21h55 pas moins de 5 épisodes à la suite seront ensuite proposés : deux épisodes de la saison 16, deux épisodes de la saison 14, un épisode de la saison 13.

Saison 16 – épisode 17 : Danger en eaux profondes

Gibbs et Bishop enquêtent sur le meurtre d’un Navy Seal à bord d’un sous-marin nucléaire lorsque l’équipage reçoit un ordre d’immersion et de préparation au combat. En silence radio et plongé en eaux profondes, le vaisseau n’est plus joignable par le NCIS, ni par le Pentagone…

Saison 16 – épisode 18 : Mona Lisa

Torres se réveille sur un bateau abandonné à trois heures de route du NCIS et sans aucun souvenir des 12 dernières heures. Lorsque tout l’accuse d’un meurtre, l’agent ne peut compter que sur ses collègues pour l’innocenter…

Saison 14 – épisode 9 : L’homme de Guantanamo

Un aumônier de la Navy et ancien imam est retrouvé dans une mise en scène d’accident de voiture. L’enquête du NCIS établit que la victime cherchait à innocenter un homme emprisonné à tort depuis 11 ans à Guantanamo. À l’approche de Thanksgiving, les trois frères d’Elie débarquent par surprise avec la ferme intention de découvrir avec qui leur sœur entretient une relation au sein du NCIS…

Saison 13 – épisode 4 : Un partenaire particulier

Leon Vance retourne sur le terrain aux côtés de Gibbs pour un homicide lié à un ancien agent du NCIS, Klugman, qu’il avait mis derrière les barreaux pour vols multiples. Mis en cause par ce dernier, Vance s’implique personnellement dans l’enquête pour sauver son poste de directeur du NCIS…

Saison 13 – épisode 5 : Abby contre-attaque

Dans le cadre d’une enquête sur le meurtre d’un biochimiste de la Navy, Abby se rend dans un laboratoire pharmaceutique lorsque des hommes armés déclenchent le protocole de confinement et menacent de tuer des otages…

Le « NCIS » est de retour ce soir sur M6 et 6PLAY.

