« District Z » du 8 janvier 2021 : les invités et participants de ce soir

« District Z » du 8 janvier 2021. Le jeu de TF1 « District Z » est de retour ce soir dès 21h05 sur la chaîne et/ou MYTF1 pour un nouveau numéro inédit.



Tout comme lors des précédents numéros, et toujours l’œil avisé de Denis Brogniart , c’est dans l’univers des zombies que les invités du jour vont se surpasser pour leurs associations en échappant aux créatures et en réussissant des épreuves dans des décors grandioses.

« District Z » du 8 janvier 2021 : les invités de ce soir

Et pour ce nouveau numéro ont accepté de se prêter au jeu : Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Elodie Fontan, Julien Arruti et Tony Saint-Laurent.

Ensemble ils ont accepté de défier le Professeur Z et devront combattre leurs peurs et se surpasser. Une chose est sûre ils vont vous offrir une soirée mémorable !



Audience : faut-il s’attendre à un léger mieux ?

La semaine dernière l’émission a plongé avec seulement 2.72 millions d’amateurs de zombies et 12.2% de part de marché. Mais c’était aussi le soir du 1er janvier. On peut donc s’attendre à un léger mieux cette semaine non ?

