Audiences TV prime 7 janvier 2021 : carton pour « La promesse » sur TF1

Audiences TV prime 7 janvier 2021. Sans surprise carton d’audience pour la nouvelle mini-série évènement de TF1 « La promesse » avec Sofia Essaïdi, Olivier Marchal, Lorant Deutsch, Guy Lecluyse, Robinson Stévenin ou bien encore Nadia Farès.



Hier soir la chaîne proposait les deux premiers épisodes. Et le verdict est sans appel : 7.45 millions de téléspectateurs et 31.4% de part de marché pour le premier épisode et 6.75 millions pour le second (pda 33.8%).

Carton plein sur toutes les cibles notamment les fameuses et si prisées femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 31% de pda.



Audiences TV prime 7 janvier 2021 : autres chaînes

Ce beau succès n’a pas été sans conséquence sur le score des autres chaînes qui sont un peu à la peine…

M6 débutait la rediffusion de la saga « Die Hard » avec le tout premier film « Piège de cristal ». Et les fans de Bruce WILLIS ont été 2.24 millions à répondre à l’appel soit 10.6 % des téléspectateurs.

Sur France 2 les reportages du magazine « Envoyé Spécial » n’ont pour leur part convaincu que 1.76 million de Français soit 7.8% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant la petite lucarne.

Quant à la rediffusion du cultissime « Danse avec les loups » sur France 3, elle s’est contentée de 1.34 million de cinéphiles et 8.4% de part d’audience globale.

Arte complète le top 5 avec le lancement de la saison 2 de la série « Mystery Road ». 941.000 fidèles ont suivi les deux premiers épisodes (4.1% de pda).

