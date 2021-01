« Opération renaissance » du 11 janvier 2021 : ce soir Elody et Stacy sur M6

4.9 ( 8 )



« Opération renaissance » du 11 janvier 2021. C’est le grand soir pour la nouvelle émission de M6 « Opération renaissance ». Elle nous sera présentée chaque lundi soir dès 21h05 par la superbe Karine Le Marchand.



« Opération renaissance » c’est quoi déjà ?

Pour la 1ère fois à la télévision 10 individus atteints d’obésité morbide, et ayant décidé de se faire opérer pour renaître dans un nouveau corps, ont été suivis durant 3 ans.

Pour les accompagner et augmenter leurs chances de réussite après leurs opérations, un protocole inédit de grands professionnels, 10 spécialistes du surpoids et de l’obésité, a été spécialement créé pour encadrer nos témoins aux étapes clés de leur transformation.

« Opération renaissance » du 11 janvier 2021 : ce soir Elody et Stacy

Dans cet premier épisode, nous allons suivre le parcours de deux jeunes femmes battantes : Elody et Stacy.



Elody, jeune maman dynamique, cache derrière son sourire permanent un profond mal-être. Avec 116 kilos pour 1,55 mètres, Elody ne sait plus comment faire pour vaincre son obésité. Ses kilos se sont accumulés suite à la faillite de la boulangerie familiale, un échec professionnel et personnel qui lui a fait prendre 60 kilos en 4 ans et qui a complètement déréglé son corps. Aujourd’hui, Elody veut retrouver la santé, notamment guérir son diabète, pour vivre sereinement et longtemps. Un parcours qui va s’avérer plus difficile que prévu en raison du stress qui a une incidence très forte sur ses prises et pertes de poids.

"J'avais 68 kg de trop sur ma balance"

Suite à une faillite personnelle, Elody a basculé dans l'obésité morbide.

Sa santé se dégrade, elle souhaite se faire opérer.

📺 #OpérationRenaissance, présenté par Karine Le Marchand, lundi à 21.05 pic.twitter.com/fcSPeHi2dK — M6 (@M6) January 5, 2021

Nous suivrons également le parcours de Stacy. Du haut de ses 23 ans et ses 119 kilos au début de son parcours, Stacy est en surpoids depuis ses 6 ans. Elle a, dès sa plus tendre enfance, compensé les blessures de sa vie par la nourriture. Son poids s’emballe depuis, et toutes les sources de stress génèrent des prises de poids importantes. Si la chirurgie bariatrique va lui donner un coup de pouce pour perdre rapidement du poids, il faudra à Stacy beaucoup de courage pour affronter les causes profondes et sans lien avec son alimentation de son obésité pour maigrir durablement.

Karine Le Marchand présente « Opération renaissance » en vidéo

Pour mieux vous présenter le programme, écoutez-en sa présentation par Karine Le Marchand en personne.

« Opération renaissance » débarque ce soir sur M6 et 6PLAY.

