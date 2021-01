« Secrets d’histoire » du 11 janvier 2021 : ce soir « Elisabeth, la drôle de reine de Belgique » (inédit)

4.8 ( 9 )



Annonces





« Secrets d’histoire » du 11 janvier 2021 – Ce soir, dans le cadre d’un nouveau numéro inédit de « Secrets d’histoire », France 3 nous propose d’en savoir un peu plus sur Elisabeth de Belgique, arrière-grand-mère de Philippe de Belgique intronisé en 2013, nièce et filleule de la célèbre Sissi. Stéphane Bern nous entraîne à la rencontre de cette reine pas comme les autres.



Annonces



Annonces

Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.



Annonces



Annonces



Annonces





« Secrets d’histoire » du 11 janvier 2021 : sommaire

Arrière-grand-mère, de Philippe de Belgique intronisé en 2013, nièce et filleule de la célèbre Sissi, Elisabeth est une reine fantasque, comme sa marraine, toujours là où on l’attend le moins. Elle se déclare même soudainement communiste, bravant les consignes des politiques, et rencontrant à plus de 80 ans Khrouchtchev ou Mao Zedong en pleine guerre froide.

« Je fais ce que je veux ! » Telle pourrait être sa devise. Mais derrière cette drôlerie et ces extravagances, se cache un être attachant, profondément pacifiste, curieuse des autres et du monde. Un véritable Tintin reporter ! Elisabeth est l’un des rares témoins de l’ouverture de la tombe de Toutankhamon, mais aussi l’amie des plus grands artistes et esprits de son temps comme Einstein, Cocteau, Albert Schweitzer ou Colette.



Annonces





La suivre dans ce « Secrets d’Histoire » exceptionnel est l’occasion de découvrir les plus beaux Palais de Belgique, mais aussi d’entrer de façon toute privilégiée à l’intérieur du Château de Laeken, résidence aujourd’hui de la famille royale Belge, fermée aux yeux du public. C’est aussi la possibilité de découvrir une Reine unique. Une anticonformiste profondément humaniste. Souveraine écologique avant l’heure, qui plaçait la nature et l’art, nécessaires à notre âme, au-dessus de tout.

Une leçon bien moderne…

Extrait vidéo

Et comme toujours on finit avec quelques images…

🔴 𝗖𝗘 𝗟𝗨𝗡𝗗𝗜 𝟭𝟭 𝗝𝗔𝗡𝗩𝗜𝗘𝗥 🇧🇪 | Pour la première fois dans #secretsdhistoire, @bernstephane dresse le portrait d'Élisabeth de Belgique, une femme à la personnalité fantasque et attachante, « Reine Infirmière » durant la Première guerre mondiale.

⚠️ 𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗧 pic.twitter.com/IvZVAlcHFk — Secrets d'Histoire (@secretshistoire) January 8, 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés