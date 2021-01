Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 29 janvier 2021

4.8 ( 12 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 29 janvier 2021 – Le week-end se termine et vous êtes peut être impatient de savoir ce qui vous attend dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Et si tel est le cas, il est temps d’en savoir plus avec les derniers spoilers transmis par la chaîne pour les semaines du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, la vie privée d’Eliott va être au coeur de l’intrigue tandis que Julien va devoir faire face à une situation financière de plus en plus compliquée chez L Cosmétiques.

Quant à Bilal, il va devoir trouver sa place auprès de Charlie et ça s’annonce compliqué…



Lundi 25 janvier 2021, épisode 566 : Tandis qu’Eliott semble avoir entamé un nouveau chapitre de sa vie sentimentale, Bilal se sent mis à l’écart. De son côté, Lucille recueille un témoignage précieux, dont elle compte bien tirer profit.

Mardi 26 janvier 2021, épisode 567 : Alors que l’avenir professionnel d’Élise est en jeu, Eliott doit faire une importante rencontre lors d’une garden party. Quant à Bilal, pourra-t-il surmonter ses inquiétudes récurrentes ?

Mercredi 27 janvier 2021, épisode 568 : Alors qu’Eliott est réticent à se confier sur sa vie privée, L. Cosmétiques se retrouve dans une situation financière dangereuse. Heureusement, Gary a plein d’idées !

Jeudi 28 janvier 2021, épisode 569 : Alors qu’Arthur semble prêt à tourner la page, Eliott se livre complètement à une personne inattendue. De son côté, Johanna a plein d’idées pour aider ses clients préférés.

Vendredi 29 janvier 2021, épisode 570 : À la colocation, c’est l’effervescence autour de l’arrivée de Charlie, mais la journée pourrait bien ne pas se passer comme prévu. Quant à Eliott, sa mission se précise…

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 11 au 15 janvier 2021 : INDISPONIBLES

du 18 au 22 janvier 2021 en cliquant ICI

