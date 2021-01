Plus belle la vie : ce soir, Thomas brise le coeur de Roland (résumé + vidéo épisode 4199 PBLV du 21 janvier 2021)

4.6 ( 10 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4199 du jeudi 21 janvier 2021 – Thomas fait une annonce bouleversante à Roland ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, il lui explique qu’il va monter une affaire avec Barbara et qu’il compte vendre ses parts du bar…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4199

Emma révèle à Patrick toute sa culpabilité qui la ronge depuis tant de temps. L’urgence étant de coincé ce prédateur, Patrick demande à Emma un maximum d’informations sur l’enlèvement de Camille. Cette dernière ne fait confiance à personne, la seule chose qu’elle raconte c’est qu’elle est tombée dans une cave et qu’elle y est restée. Éric veut lancer un appel à témoins pour retrouver le kidnappeur mais par inexpérience, Cissé se réfugie dans son bureau en attendant l’aval du procureur….



Aucune banque ne veut investir dans le projet du restaurant alors César va aider Barbara financièrement. Il se garde de lui dire qu’il est bientôt ruiné, après avoir flambé tout son argent avec Barbara en voyages. De son côté, Riva conseille à Thomas de vendre ses parts du bar du Mistral…

Alors que Jean-Luc remercie Mirta en l’embrassant sur la joue, Yolande les filme et se méprend sur l’intention du baiser. Luna finit par trancher en voyant la vidéo…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4199 du 21 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

