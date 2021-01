EXCLU Plus belle la vie : la guerre est déclarée au Mistral, Baptiste quitte Emma (infos PBLV)

4.6 ( 15 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 5 février Vous vous demandez ce qu’il va se passer prochainement dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si tel est le cas, comme tous les week-ends, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que la guerre est déclarée au Mistral !

En effet, Barbara et Thomas réussissent à avoir l’autorisation de terrasse de la part de Barrault et ils s’occupent des travaux pour l’ouverture de leur restaurant face au bar du Mistral. Les relations sont très tendues avec Léo et Sophie, ces derniers décidant d’organiser une fête le soir de l’ouverture du resto de Barbara et Thomas ! Chaque mistralien est invité à choisir son camps…



De son côté, Emma tombe de haut en découvrant que Camille a deux visages et qu’elle est toujours en contact avec Jacob. La police comprend avec l’alibi de celui que Camille a accusé à tord qu’elle leur a menti… Emma informe Baptiste, qui décide de partir avec Mathis pour le protéger !

Quant à Estelle et Francesco, ils veulent quitter la coloc pour vivre juste tous les deux. Ils visitent une maison mais le loyer est trop élevé pour eux. Et sur le retour, ils sauvent Julia, une influenceuse qui s’apprête à se suicider en se filmant et en racontant qu’elle n’en peut plus de cette vie et de cette pression des réseaux sociaux… Le lendemain, Julia cherche ses sauveurs, Mouss et Mila tombent sur son message…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 18 janvier sur France 3

Camille erre sur le marché en espérant revoir Emma. Elle finit par se faire embarquer par la police pour vol à l’étalage. Au commissariat, Camille est terrorisée par l’autorité d’Éric. La seule personne dont elle parle, c’est Emma, sa sœur, ce qui met la puce à l’oreille de Kevin. Ce dernier se rend compte qu’il est face à un cas atypique. De son côté, Emma est lunatique et Baptiste ne sait plus trop sur quel pied danser avec elle…

Léa a demandé à Lougane de faire nommer Boher à la tête de la police municipale. Boher hésite mais il est encouragé par la tristesse de Lucie. Le ton ne fait que monter entre Cissé et Boher qui démissionne. De son côté, Léa perd ses moyens en interview pendant la présentation de son programme…

Pour Riva, Jean-Luc doit impérativement se réconcilier avec son fils pour guérir. Il a tout le soutien de Mirta…

