Ici tout commence en avance : Antoine a des soupçons (résumé + vidéo épisode 59 du 21 janvier 2021)

Ici tout commence en avance : résumé et vidéo de l’épisode 59 du jeudi 21 janvier 2021 – Antoine a de plus en plus de soupçons ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, il confie à Rose qu’il pense que c’est Louis qui a saboté la bouteille de gaz pour provoquer l’explosion !…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 59

Claire et Louis finissent par se réconcilier, tandis que Rose ne parvient pas à confier à Antoine qu’elle est encore traumatisée par l’explosion à l’Institut. Contrarié, ce dernier pense de plus en plus que l’incident est dû à un sabotage ! Et tandis que Claire tente de ramener le calme à l’institut, Antoine est maintenant convaincu d’avoir identifié un coupable : Louis. Il veut en parler à Clotilde.

Chez les Gaissac, la déconvenue est de taille pour Vincent qui cache à grand peine sa déception. Quant à Teyssier, il tente à nouveau de déstabiliser son fils pour l’empêcher de parvenir à ses fins.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 59 du 21 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

