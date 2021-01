« S.W.A.T. » du 19 janvier 2021 : ce soir sur TF1, 2 épisodes inédits de la saison 3 (vidéo)

4.3 ( 7 )



« S.W.A.T. » du 19 janvier 2021. Suite de la saison 3 inédite de la série « S.W.A.T. » ce soir sur TF1. Au programme deux nouveaux épisodes inédits « Mauvais flic » et « Bon flic. A découvrir également en replay et streaming gratuit sur MYTF1.



« S.W.A.T. » du 19 janvier 2021 : vos épisodes de ce soir

« Mauvais flic » : Un groupe de cinq hommes masqués braque un casino. Hondo et son équipe sont dépêchés mais à leur arrivée, quatre malfaiteurs ont déjà pris la fuite avec le butin et un complice est tué lors de l’intervention. Les hommes du S.W.A.T. parviennent à retrouver l’un des braqueurs grâce aux puces antivol dont sont équipés les jetons de casino. Celui-ci accepte de coopérer et dénonce les membres de son équipe. Mais alors que la police les arrête, un nouveau casino se fait braquer dans des circonstances identiques.

« Bon flic » : Street parvient à infiltrer le réseau de trafic de drogue de Nolan. Mais il lui reste encore à découvrir qui est son fournisseur et la date de la prochaine livraison. Il s’invite alors à une réunion à laquelle il n’est pas convié et rencontre enfin Ludlow, le fournisseur de Nolan. Il découvre alors où et quand aura lieu la livraison. De leur côté, Hicks et Hondo dévoilent toute la supercherie à Chris et Tan, qui prennent assez mal d’avoir été laissés en dehors de la confidence. Chris, surtout, a du mal à admettre que Street ne lui ait rien dit.



De nouveau en tête des audiences ?

La semaine dernière « S.W.A.T. » s’est imposée en tête des audiences en réunissant 4.1 millions de téléspectateurs en moyenne pour 18% de part d’audience. Le premier épisode a fait encore plus fort avec 4.3 millions de fidèles.

#Audiences @TF1 📌 #SWAT leader hier avec 4.3M de tvsp pour le 1er épisode de la soirée.

✅ 22% de pda FRDA-50a en moyenne sur les 2 inédits. A retrouver mardi prochain @TF1 et en replay @MYTF1 pic.twitter.com/pUUN26nWOP — TF1 Pro (@TF1Pro) January 13, 2021

En sera t-il de même ce soir ?

