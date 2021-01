« Le Morning Night » du 19 janvier 2021 : les invités de Michaël Youn ce soir sur M6

4.3 ( 6 )



« Le Morning Night » du 19 janvier 2021. Après son grand retour sur M6 en mars dernier, Michaël Youn remet le couvert pour une deuxième édition de son « Morning Night ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 et bien sûr en replay ou streaming sur 6PLAY.



« Le Morning Night » du 19 janvier 2021 : les invités de ce soir

Comme lors du précédent numéro, Michaël Youn pourra compter sur ses amis de toujours, Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine. Ils seront accompagnés de Tom Villa et Charlotte Gabris.

Et les invités de ce soir sont : Jamel, Jarry, Isabelle Nanty, Big Flo et Oli et Jenifer !

En plateau, Michaël Youn mettra au défi ces 6 invités pour offrir au vainqueur sa « carte blanche » : l’antenne d’M6 sera entièrement à lui pour 10 minutes juste après l’émission !



Au programme : du rire, du live, des défis improbables, des parodies, des sketches, des chansons, des sketches en chanson, des fausses pubs, le nouveau clip de Fatal Bazooka et le grand retour du mégaphone !

« Le Morning Night » est de retour ce soir sur M6 et 6PLAY et quelque chose nous que l’ambiance sera plus déjantée que jamais. Serez-vous autant nombreux que lors du premier numéro ?

Diffusé en mars 2020, et après 20 ans d’absence, toute l’équipe avait amusé 3.42 millions de Français pour 14.8% de part de marché. M6 avait été leader sur cibles et notamment auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 28.9% de pda.

En sera t-il de même ce soir ?

