« Sans identité » avec Liam Neeson et Diane Kruger : ce soir sur TF1

« Sans identité » avec Liam Neeson et Diane Kruger c’est le premier film de « Ciné Dimanche » en cette année 2021. Signé Jaume Collet-Serra, il est mode rediffusion ce soir sur TF1 dès 21h05 ou en streaming sur MYTF1 via sa fonction direct.



« Sans identité » : histoire, résumé

Alors qu’il se trouve à Berlin pour donner une conférence, le docteur Martin Harris est victime d’un grave accident de taxi. Il tombe dans le coma et se réveille plusieurs jours plus tard, à l’hôpital. Sa vie a alors basculé. Personne, pas même sa propre femme, Elizabeth, ne le reconnaît. Il découvre bientôt qu’un homme a usurpé son identité et qu’il cherche à le tuer. Les autorités refusent de l’écouter et Martin se retrouve seul, exténué et en cavale. Il doit désormais découvrir la vérité et prouver aux yeux de tous, qui il est véritablement. Il trouve une alliée en Gina, la conductrice du taxi accidenté et il est prêt à tout pour retrouver sa propre identité.

Le saviez-vous ?

Plusieurs fois diffusé sur TF1, le film rencontre toujours un beau succès. En juin 2018 par exemple, le film avait offert la première place des audiences à la chaîne en réunissant 5.12 millions de téléspectateurs pour 24% de part de marché.

En 2013, lors de sa première diffusion en clair, il avait signé un vrai carton en réunissant 8.1 millions d’amateurs du genre soit 32% des téléspectateurs.



« Sans identité » : la bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film de ce soir sur TF1….

