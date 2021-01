« Seul sur Mars » avec Matt Damon : en mode rediffusion ce soir sur TF1

4.4 ( 13 )

« Seul sur Mars » avec Matt Damon, c’est ce soir sur TF1 dans le cadre de « Ciné Dimanche ». Un film inspiré du best-seller d’Andy Weir et qui a déjà diffusé sur la chaîne en 2018. Signé Ridley Scott, il met en scène Matt Damon donc mais aussi Jessica Chastain, Kristen Wiig ou bien encore Jeff Daniels.



« Seul sur Mars » avec Matt Damon : histoire

Au cours d’une mission spatiale habitée sur Mars, et à la suite d’un violent orage, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) est laissé pour mort et abandonné sur place par son équipage. Mais Watney a survécu et se retrouve seul sur cette planète hostile. Avec de maigres provisions, il ne doit compter que sur son ingéniosité, son bon sens et son intelligence pour survivre et trouver un moyen d’alerter la Terre qu’il est encore vivant. A des millions de kilomètres de là, la NASA et une équipe de scientifiques internationaux travaillent sans relâche pour ramener « le Martien » sur terre, pendant que, en parallèle, ses coéquipiers tentent secrètement d’organiser une audacieuse voire impossible mission de sauvetage.

Quelle audience

Lors de sa dernière diffusion sur la chaîne, c’était en Mars 2018, le film avait décroché la première place des audiences en réunissant 4.65 millions de téléspectateurs soit 21.7% du public présent devant son poste de télévision.

« Seul sur Mars » avec Matt Damon : la bande-annonce

Parce que vous aimez les images, en voici la bande-annonce. Et nous avons choisi celle en VOST.



Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en streaming via la fonction direct de MYTF1.

