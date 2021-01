Audiences TV prime 9 janvier 2021 : carton pour « Meurtres à Granville » leader devant « Ninja Warrior »

4.7 ( 12 )



Audiences TV prime 9 janvier 2021. Notre point quotidien sur les audiences d’hier soir en première partie de soirée. Et sans surprise victoire de France 3 avec son téléfilm de la collection « Meurtres à … ». Hier soir « Meurtres à Granville » avec Florence Pernel et Raphael Lenglet.



Et ce matin on peut parler d’un véritable carton avec 6.36 millions de téléspectateurs et 25.4% de part de marché.

Audiences TV prime 9 janvier 2021 : autres chiffres

On retrouve ensuite TF1 et le deuxième numéro de la nouvelle saison de « Ninja Warrior ». Il affiche 3.90 millions de fidèles et 16.6% de part de marché. C’est moins bien que la semaine dernière. Notez toutefois d’excellentes performances sur cibles avec jusqu’à 52% de pda sur les enfants, 39% sur les 15-34 ans ou bien encore 32% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



#Audiences #TF1 Très belles performances pour #NinjaWarrior S5

Très puissant et en hausse sur les cibles principales : 📌3,9 M tvsp

✅32% PDA FRDA-50A

✅30% PDA 25-49A

✅52% PDA 4-14A

✅39% PDA 15-34A RDV sam pro sur @TF1 avec @DenisBrogniart @IrisMittenaereO @Tof_Beaugrand pic.twitter.com/OE9ZQeJAMq — TF1 Pro (@TF1Pro) January 10, 2021

France 2 n’a pas démérité avec « La fête de la chanson française ». Un divertissement haut en couleurs animé par Laury Thilleman et André Manoukian. Et les nombreux artistes présents ont fait chanter et danser 2.74 millions de Français soit 12.9% du public présent devant son poste de télévision.

La nouvelle série de M6 démarre doucement…. Si le premier épisode de « Stumptown » a suscité la curiosité de 2.10 millions de personnes (pda 8.5%), les deux suivants n’ont plus réuni que 1.85 puis 1.66 million de téléspectateurs.

Arte complète le top 5 avec son documentaire « L’Arche d’alliance aux origines de la Bible ». Et 1.06 million de personnes ont répondu à l’appel pour 4.4% de part d’audience.

