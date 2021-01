Un si grand soleil : Alex sauvé, Gaëlle soupçonnée, ce qui vous attend lundi 4 janvier (épisode n°551 en avance)

4.8 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 551 du vendredi 1er janvier, Alex est finalement sain et sauf !



En effet, il a été pris en charge par Alain à l’hôpital et il est hors de danger.



Et lors de la fusillade, Alex a sauvé la vie de Virginie et Elise. Elise a conscience qu’elle a mis leur bébé en danger, elle s’excuse auprès de Sofia et promet de ne plus sortir de leur appartement.

Le rapport de la police indique que l’arme qui a tiré sur Alex est bien celle qui a tué Philou. Alex pense que c’est Gaëlle qui est derrière tout ça et il en parle à Manu ! Ce dernier n’y croit pas mais va quand même enquêter de ce côté…



La mère d’Anissa fait ses débuts d’aide soignante à l’hôpital. Elle tombe sur Gérald Soriano, le père de Dylan, qui lui parle mal…

Rendez-vous lundi 4 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

