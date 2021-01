« Ninja Warrior » du 2 janvier 2021 : ce soir épisode 1 de la saison 5

4.3 ( 6 )



Annonces





« Ninja Warrior » du 2 janvier 2021. Et c’est parti pour une nouvelle saison de « Ninja Warrior », la 5ème du nom ! La compétition reprend de plus belle ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Incarné par le trio, Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, « Ninja Warrior » revient pour une nouvelle édition avec un parcours de qualification totalement inédit, le plus difficile jamais réalisé avec l’apparition de la « Tour d’Acier ».



Annonces





« Ninja Warrior » du 2 janvier 2021 : des nouveautés

Innovation majeure pour cette saison : l’apparition du chronomètre dès les qualifications !

Concrètement, les candidats qui n’auront pas franchi les 4 premiers obstacles dans le temps imparti seront stoppés net dans leur progression ! En revanche, ceux qui auront réussi à vaincre le chrono pourront se frotter à la « Tour d’Acier » et ses 12 mètres de haut, véritable emblème du Parcours des Héros cette année !

Lors des demi-finales, les candidats qualifiés s’affronteront en duel. Le meilleur demi-finaliste de chaque prime empochera, en plus de sa place en finale, un précieux joker inédit : le droit de recommencer un obstacle sur lequel il chuterait lors de la finale.

Qui sera le plus rapide, le plus agile, le plus fort et le plus endurant pour arriver au bout du parcours des Héros ?

Ils en rêvent tous mais le chemin pour y parvenir est des plus difficiles cette saison… Les meilleurs candidats devront non seulement vaincre le parcours mais aussi gravir la mythique Tour des Héros plus rapidement que Jean Tezenas du Montcel, le grand vainqueur de la saison passée qui remet son titre en jeu… Une ascension de 23 mètres à la corde en moins de 32,45 secondes pour remporter les 100 000€ mis en jeu : qui saura relever cet immense défi ?

Les candidats de cette 5ème saison : en vidéo

Et parmi les candidats de cette nouvelle édition « Ninja Warrior », nous découvrirons Mathias Noirel. Professeur d’escalade, et très grand sportif, il veut rendre fier son papi qui est aussi passionné que lui.

Il émeut son grand-père aux larmes ❤️😢

En participant à @NinjaWarriorTF, Mathias veut rendre fier son papi, aussi passionné de sport que lui ⬇ 📺 RDV demain à 21H05 avec @Tof_Beaugrand, @DenisBrogniart et @IrisMittenaereO pic.twitter.com/nYu1xm7rac — TF1 (@TF1) January 1, 2021

« Ninja Warrior » revient ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour une nouvelle saison inédit pleine de surprises, de nouveautés et de rebondissements.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés