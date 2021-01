Un si grand soleil : Elise en garde à vue, Ludo braqué, ce qui vous attend jeudi 14 janvier (épisode n°559 en avance)

5 ( 1 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Les choses vont mal tourner pour Elise demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 559 du jeudi 14 janvier, Elise va être placée en garde à vue !



Annonces



Annonces

En effet, alors qu’elle a avoué avoir volé le dossier Faure / Lestrac, Elise est dans de sales draps.



Annonces



Annonces



Annonces





Elle explique à la commandante Roux que Fournier la faisait chanter… Il menaçait de révéler son passé de cam girl. Elle a donc cédé à son chantage en volant le dossier Lestrac ! Manu appelle Sofia pour la prévenir que sa compagne est placée en garde à vue.

Lors de la confrontation, Fournier avoue avoir fait pression sur Elise afin de récupérer le dossier et tenter d’innocenter Gaëlle Lestrac. Mais il nie avoir voulu tuer Alex !



Annonces





Johanna appelle Ludo, elle veut le voir pour discuter. Mais Ludo est totalement braqué, il refuse de la voir pour le réveillon. Il le passe à la coloc, avec Maryline et Davia, tandis que Johanna est seul au cabinet à travailler.

De leur côté, Yasmine et Gérald continuent de se rapprocher. Ils boivent un verre ensemble et plus tard, un tour de manège. Yasmine prend la main de Gérald…

Rendez-vous jeudi 14 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 29 janvier 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés