« À prendre ou à laisser » : le jeu de C8 déprogrammé jusqu’à nouvel ordre ! Vous êtes fans du jeu de C8 « À prendre ou à laisser » ? Et bien il va vous falloir vous armer de patience avant de retrouver Cyril Hanouna et ses candidats. Alors qu’ils devaient tous se retrouver dès ce lundi 1er mars pour une nouvelle salve d’émissions, C8 annonce ce matin dans un communiqué qu’il n’en sera rien.



« À prendre ou à laisser » : le jeu de C8 déprogrammé ! Pourquoi ?

Et la question que vous vous posez très certainement est : pourquoi une telle décision ?

Alors non il ne s’agit pas d’un problème d’audience comme certains détracteurs du programme le suggèrent mais bien de l’aggravation de la crise sanitaire en Ile-de-France.

Le communiqué de la production est d’ailleurs très clair à ce sujet et nous vous proposons de le découvrir :



« Au vu du contexte sanitaire actuel en France et plus particulièrement en Ile de France, et afin de protéger les candidats et l’ensemble des équipes technique, La direction de C8 préfère reporter la reprise de l’émission A PRENDRE OU A LAISSER prévue lundi 1er mars 2021 à une date ultérieure, et ce dans un souci de préserver au maximum la santé de chacun »

En attendant le retour des candidats, vous pouvez toujours voir ou revoir certaines émissions en replay sur la page dédiée de MyCanal.

