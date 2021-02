Plus belle la vie : ce soir, Lucie en colère (résumé + vidéo épisode 4225 PBLV du 26 février 2021)

4.9 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4225 du vendredi 26 février 2021 – Lucie ne va pas bien ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Lucie est en colère, sa mère lui manque et elle s’en prend à son père et à Léa, qui est de plus en plus présente dans leur vie…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4225

Lucie en veut à son père de ne pas savoir où est Samia alors que Léa, elle, est toujours là. Boher n’a pas assez d’éléments pour faire tomber les responsables de la police municipale. Abdel prévient Boher, il ne le suivra pas si ça dépasse le cadre légal. Léa quant à elle, ne s’y plait pas trop en tant que première adjointe et doit garder son sang-froid face à des discours insoutenables pour elle, comme celui de Valérie Perrier qui croit à la théorie du complot concernant l’épidémie de covid…



Baptiste n’est toujours prêt à accueillir Camille chez lui malgré les efforts d’Emma et de Kevin pour renverser la vapeur. Camille se livre à cœur ouvert sur ce qu’elle a vécu et sur ce qu’elle ressent, alors Baptiste commence à changer sa vision des choses. La famille Rimez Marci s’agrandit et Thomas et Riva sont aux petits soins avec Camille…

Victoire s’inquiète de plus en plus pour Vidal et lui fait un test génétique en prétextant un simple contrôle. Elle s’effondre quand elle lit les résultats du test…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4225 du 26 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

