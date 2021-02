4.4 ( 13 )



Anthony Colette au casting de « Demain nous appartient ». Mais en voilà une bonne nouvelle ! Selon les informations de Télé-Loisirs, l’un des danseurs stars de DALS s’apprête à rejoindre le casting de votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ».



Anthony Colette au casting de « Demain nous appartient » : pour quel rôle ?

Oui mais pour quel rôle vous demandez-vous peut-être ? Et bien toujours selon le célèbre magazine de télévision, le beau Anthony va incarner le personnage d’Hadrien qui n’est autre que le fils d’Alma, la prof d’anglais. Un jeune homme qui aime voyager et s’est octroyé une année sabbatique pour faire un tour de monde…. Sauf qu’il va écourter son voyage et débarquer à Sète un peu à la surprise générale.

Début du tournage : ce vendredi 19 février 2021.

Reste à savoir si ce nouveau personnage sera juste de passage pour quelques semaines ou s’il deviendra un récurrent de DNA.



Pour ceux qui ont bonne mémoire rappelons qu’avant lui c’est Denitsa Ikonomova, autre danseuse star de « Danse avec les Stars », qui avait tourné dans le feuilleton quotidien à succès de TF1. Un rôle éclair lors du mariage d’Alex et Chloé. Ah qu’il est loin le temps où ces deux-là étaient heureux.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via le replay accessible sur la page dédiée de MYTF1.

