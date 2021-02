Audiences TV prime 12 février 2021 : « La loi de Julien » en tête devant « Les Victoires de la Musique »

5 ( 6 )



Audiences TV prime 12 février 2021. Hier soir c’est le téléfilm en rediffusion « La loi de Julien » qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée. Malgré son statut de rediffusion, il a su convaincre 3.61 millions de personnes soit 15.6% du public présent devant son poste de télévision.



Audiences TV prime 12 février 2021 : « Les Victoires de la Musique » en hausse

On retrouve ensuite « Les Victoires de la Musique » 2021 (voir palmarès ICI). La cérémonie affiche 3 millions de téléspectateurs et 16.2% de part d’audience moyenne sur l’ensemble de la soirée.

On retrouve ensuite M6 et sa série « NCIS ». Les deux premiers épisodes ont pu compter sur 2.91 millions de fidèles soit 12.5% du public présent devant son poste de télévision. Notez que le premier épisode, le seul inédit de la soirée, a fait beaucoup mieux avec 3.3 millions d’inconditionnels.

TF1 n’est pas très loin avec « Stars à nu ». Le divertissement co-animé par Alessandra Sublet et Chris Marques était consacré aux femmes hier soir. Et elles ont moins séduit que les hommes avec « seulement » 2,86 millions de téléspectateurs et 12.1% de part de marché. D’assez belles performances sur cibles mais en baisse sur une semaine.



France 5 complète le top 5 avec le 43ème Festival International du Cirque de Monte-Carlo. Un spectacle qui a émerveillé 1.06 million de téléspectateurs (pda 4.5%).

✨Belle performance hier à 20.50 pour le 43e Festival du Cirque de Monte Carlo. La soirée a rassemblé 1 062 000 tsp pour 4.5% de PdA. Il s’agit d’un record de saison de la case sur les deux indicateurs. #france5 #captation #spectaclevivant pic.twitter.com/9gl251Zkr1 — France5servicepresse (@servicePresseF5) February 13, 2021

