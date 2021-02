Demain nous appartient spoilers : l’enquête résolue, une arrivée, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 15 au 19 février)

4.6 ( 9 )



Annonces





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 15 au 19 février 2021 – Le week-end débute et comme toujours les samedis, on propose aux fans du feuilleton quotidien « Demain nous appartient » les plus curieux de découvrir un aperçu de ce qui les attend la semaine prochaine. Si vous avez hâte de savoir ce qui va se passer, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Annonces



Annonces

Et on peut déjà vous dire que la semaine s’annonce riche en rebondissements !



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, alors que Judith vit mal le fait de cacher Martin chez eux, elle va dire la vérité à Alex… Et c’est finalement Virginie qui va permettre de résoudre l’enquête grâce à une vidéo qu’elle a tourné avec son téléphone portable la nuit du meurtre !

De leur côté, les enfants de Louise vont découvrir la vérité sur la relation de leur mère avec Bart.



Annonces





Samuel va être bouleversé par l’arrivée de sa mère à Sète. Elle va lui révéler un mensonge qui la pèse…

Quant à Souleymane, il va devoir faire face au retour inattendu de sa mère adoptive, Valérie ! Comment les retrouvailles vont-elles se passer ?

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 15 au 19 février 2021

Lundi 15 février (épisode 862) : Judith est angoissée par la tournure des événements au sein de son foyer. Chloé ne sait plus où se placer entre amitié et amour. La police fait une découverte des plus surprenantes suite à un témoignage. Aurélien fait une découverte perturbante. Manon parvient à passer par-dessus ses préjugés.

Mardi 16 février (épisode 863) : Martin peut compter sur ses soutiens. Chloé campe sur ses positions, elle cache la vérité au nom de l’amitié. Judith ne supporte plus le risque que prend sa mère, elle avoue tout à Alex. Alors que Manon est en pleine tourmente, Isam voit les choses se compliquer, mais il a fait son choix. C’est le moment des explications suite aux révélations d’Aurélien.

Mercredi 17 février (épisode 864) : Malgré toutes les précautions prises, l’inévitable se produit chez Chloé. Les sentiments laissent place à la contrainte. Un souvenir revient à Virginie. Elle n’a pas d’autres choix que de retrouver la potentielle preuve manquante. Renaud et Samuel voient une ancienne connaissance refaire surface dans leur vie. Gabriel ne supporte plus le traitement fait à Morgane.

Jeudi 18 février (épisode 865) : C’est l’heure des règlements de compte pour Martin et Chloé. Aurore reste dans l’incompréhension et le désarroi. Virginie a la révélation de toute l’histoire entre les mains. Samuel découvre que son enfance repose sur un mensonge. Souleymane retrouve un amour perdu.

Vendredi 19 février (épisode 866) : La police est soulagée de découvrir enfin le fin mot de l’enquête. Martin est reconnaissant envers ses proches qui l’ont soutenu. Chloé voit des liens se perdre et d’autres se retrouver. Jules est heureux de voir ses sentiments partagés. Une vérité pourrait bousculer Samuel qui renoue des liens de famille. Soutenu par Charlie, Gabriel passe à l’acte.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce de la semaine du 15 au 19 février

Et voici un aperçu en images de ce qui vous attend la semaine prochaine.

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés