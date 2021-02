« La loi de Julien » puis « La loi de Marion » : histoire et interprètes des téléfilms de France 3 ce soir

5 ( 4 )



Annonces





« La loi de Julien » puis « La loi de Marion » sont deux épisodes de la collection « La loi de… » déjà diffusés. Ils sont à voir à revoir ce soir sur France 3 dès 21h05 ou dès maintenant en streaming vidéo puis replay sur France.TV



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« La loi de Julien » avec Jean-Pierre Darroussin : histoire

Julien Meunier, célébre avocat pénaliste, est infiniment reconnaissant à Irène Delamarche, une généreuse et richissime femme d’affaires, de l’avoir adopté à la mort de ses parents. Aussi prend-il naturellement la défense de Cyril, le fils d’Irène, lorsque celui-ci est soupçonné du meurtre de Sveta, sa jeune maîtresse. Julien ne comprend que trop tard qu’un piège diabolique se referme sur lui. En effet, lors d’un rebondissement totalement improbable, Julien se retrouve accusé par Cyril. Au cours du procès d’assises où il comparaît dans le box des accusés, Julien doit se montrer habile et faire preuve d’une grande force de persuasion afin de se tirer d’affaire et de prouver son innocence…

Casting : Jean-Pierre Darroussin (Julien Meunier), Thomas Jouannet (Cyril Delamarche),Claudia Cardinale (Irène Delamarche), Hélène de Fourgerolles (Séverine Delamarche)…



Annonces





« La loi de Marion » avec Sandrine Bonnaire : histoire

Pendant vingt ans, Marion a vécu sous l’emprise de Me Queyras – son mentor, mari et patron – avant de trouver le courage de rompre ce lien de dépendance. Désormais à la tête de son cabinet, se sentant responsable du meurtre d’une femme qu’elle conseillait, Marion représente la fille de la victime, constituée partie civile… tandis que Me Queyras prend la défense de Laurent, coupable présumé, pour réparer l’affront de son divorce. Ici va se jouer la carrière de Marion et peut-être même sa vie.

Casting : Sandrine Bonnaire (Marion Veyron), Samuel Labarthe (Olivier Queyras), Maïra Schmitt (Chloé), Stéphane Metzger (Nathan), Pierre Diot (Laurent Gerard)…

Pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 3.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés