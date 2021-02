« The Voice » du 13 février 2021 : les auditions à l’aveugle continuent ce soir sur TF1

4.2 ( 5 )



Annonces





« The Voice » du 13 février 2021. Après son triomphe d’audience de la semaine dernière, suite des auditions à l’aveugle de cette 10ème saison de « The Voice » ce soir dès 21h05 sur TF1 et en replay vidéo sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Si vous avez aimé la première soirée, vous adorerez la seconde…

Composition des équipes

Rappelons la composition actuelle des équipes.

Team Amel Bent : Wahil, Nicolas et Jaja

Team Vianney : Mentissa, Youssef Zaki, Séri

Team Marc Lavoine : Arthur et Margaux

Team Florent Pagny : Giada et Edgard



Annonces





« The Voice » du 13 février 2021 : ce soir

Au programme ce soir encore des voix exceptionnelles, des coachs toujours autant investis, de l’émotion, du rire et même des pelotes de laine. Et oui pour éviter d’être bloquée, Amel Bent a peut-être trouvé une solution…

Mais pas sûr que ça marche vraiment…

#TheVoice

La méthode d' @amel_bent pour que @VianneyMusique arrête de la bloquer ? 🛑

L’occuper avec une pelote de laine 🧶

(Spoiler : en fait, ça ne marche qu’avec les chats 🐈) pic.twitter.com/EQLIsyy3rU — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) February 12, 2021

▶ Découvrez l’une des voix de ce soir en cliquant ICI

« The Voice » revient ce soir sur TF1 et MYTF1. Répondrez-vous aussi nombreux que la semaine dernière ?

Pour la première soirée, le programme a signé un carton d’audience signant le meilleur lancement depuis 2018 avec 6.31 millions de téléspectateurs et 29.6% de part de marché.

#Audiences @TF1 Carton pour le lancement de #TheVoice Meilleur lancement depuis 2018 Très largement #Leader auprès de l'ensemble des cibles 📌6,3M tvsp (+ 1,1M vs le lancement 2020) ✅44% PDA FRDA-50A

✅40,5% PDA 25-49A

✅50% PDA 4-14A

✅47% PDA 15-24A

✅47% PDA 15-34A pic.twitter.com/Hd5Zn0FlRo — TF1 Pro (@TF1Pro) February 7, 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés