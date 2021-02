« Capital » du 28 février 2021 : au sommaire ce soir « Complément de revenus : comment arrondir ses fins de mois sans piège ?

4.5 ( 10 )



« Capital » du 28 février 2021 : sommaire et reportages de ce soir. Ce soir, Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit de votre magazine économique préféré « Capital ». Et ce soir il a pour thème : « Complément de revenus : comment arrondir ses fins de mois sans piège ?



« Capital » du 28 février 2021 : sommaire et reportages de ce soir

Ma maison me rapporte de l’argent

Il manquerait en moyenne 449 euros par mois aux Français pour vivre correctement (baromètre Cofidis / CSA sur le pouvoir d’achat des Français, 2020). Certains ont trouvé la solution pour gagner un peu de pouvoir d’achat sans forcément sortir de chez eux. Il existe bien sûr la location classique d’une chambre ou de son appartement. Mais depuis quelques années, de nouveaux acteurs vous proposent de tout louer chez vous : votre cave pour stocker les objets des autres, votre salon pour organiser une fête ou pour un bureau et même votre piscine ! Ils s’appellent Costockage, Swimmy, Wepeps, Officeriders… Tous ces sites ont été inspirés par le géant américain Airbnb, mais eux vous proposent de louer votre maison par morceaux avec, à la clé, des centaines voire des milliers d’euros chaque mois, parfois sans avoir à lever le petit doigt. Qui sont ces nouveaux acteurs qui vous promettent de rentabiliser votre maison ? Comment essaient-ils de vous convaincre de confier les clés de chez vous à des inconnus ? Et combien pouvez-vous espérer gagner ?

Jeux concours : qui rafle vraiment la mise ?

Un séjour aux Maldives, un smartphone dernier cri ou encore un chèque de plusieurs milliers d’euros qui vous tombe du ciel… qui n’a jamais caressé l’espoir de gagner le gros lot en participant à un jeu concours ? Loin de décliner, ce bon vieux système de loteries connaît un essor spectaculaire. Le nombre de jeux concours a augmenté de 30% ces trois dernières années. Ils fleurissent chaque année sur vos emballages alimentaires, dans votre boite mail ou même dans votre boite aux lettres. On en répertorie au moins 20 000 par an. Marques et enseignes en organisent de plus en plus, mais aussi de simples particuliers, influenceurs vedettes ou même « mamans instagrameuses » ! Si dans l’immense majorité des cas, votre participation est gratuite, quel est l’intérêt pour les généreux « donateurs » d’offrir de tels cadeaux ? Et quel bénéfice plus ou moins caché en retirent-ils ? Pourquoi les marques financent-elles ces concours si attractifs ? Avec cet appât des lots à gagner, comment certains en profitent-ils pour vous arnaquer, aussi bien avec des méthodes éprouvées que de nouvelles plus sophistiquées ? Au final, comment éviter ces pièges et maximiser vos chances de faire des jeux concours un gagne-pain amusant ?

Ventes à domicile : ils vous promettent de gagner gros, mais à quel prix ?

Arrondir ses fins de mois, gagner quelques centaines d’euros supplémentaires en devenant vendeur le temps d’une soirée entre voisins et amis, c’est ce qui motive aujourd’hui 700 000 vendeuses et vendeurs à domicile en France. Articles de cuisine, cosmétiques, produits ménagers, vêtements et lingeries, la vente à domicile concerne aujourd’hui tous les domaines et génère un chiffre d’affaires annuel de plus de quatre milliards d’euros en France. Les effectifs de commerciaux sont en constante augmentation : l’arrivée du Covid a fait gonfler leurs rangs de 30% l’an passé, notamment des particuliers à la recherche de bons plans pour maintenir à flot leur pouvoir d’achat, sur fond de chômage partiel et d’activité économique en baisse. Car dans la VAD (vente à domicile), la règle est simple : plus on vend et plus on gagne ! À ce petit jeu, si la plupart de ces indépendants empochent moins de 500 euros par mois, les plus efficaces, eux, peuvent gagner jusqu’à 5 000 euros par mois. Comme les vendeuses les plus aguerries du très célèbre Tupperware, l’un des pionniers de la vente à domicile, dont nous vous dévoilerons toutes les méthodes. Mais du rêve à la réalité, quel est le quotidien de ces commerciaux pas comme les autres qui multiplient les soirées de présentation ? Peut-on vraiment améliorer ses revenus du jour au lendemain ? Depuis peu, c’est sur les réseaux sociaux que de plus en plus d’entreprises recrutent leurs forces de vente. Avec une promesse : celle de faire fortune rapidement, sans même à avoir à sortir de chez soi. Voyages, bijoux et vêtements de luxe, sur le net, les témoignages de nouvelles recrues ont de quoi faire rêver. Mais que se cache-t-il derrière ces promesses parfois trop belles pour être vraies ? Vente à domicile ou arnaque pyramidale, comment détecter les bons plans et éviter les mauvais ? Enquête sur la vente à domicile, un job en or, à condition de ne pas se faire avoir.



« Capital » s’intéresse à notre argent ce soir dès 21h05 sur M6.

