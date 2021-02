« Cauchemar en cuisine » du 22 février 2021 : direction Saint-Estèphe ce soir sur M6 (VIDEO)

4.8 ( 6 )



« Cauchemar en cuisine » du 22 février 2021 – C’est encore une rediffusion qui vous attend ce lundi soir sur M6 avec un ancien numéro de « Cauchemar en cuisine » avec le chef Philippe Etchebest. Direction Saint-Estèphe, en Dordogne, pour cette émission initialement diffusée en septembre 2020.



Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou, selon votre choix, en replay et/ou en streaming vidéo sur 6Play pour découvrir un épisode inédit.



« Cauchemar en cuisine » du 22 février : votre émission de ce soir

Cette semaine, le chef Philippe Etchebest débarque à Saint-Estèphe, en Dordogne, chez Thierry et Amanda, un couple franco-anglais qui a ouvert un pub il y a un peu moins d’un an.

Contrairement à son habitude, quand il est arrivé, le chef a été agréablement surpris par la décoration « so british » et le charme à l’anglaise d’Amanda… Malheureusement, il a très vite déchanté ! Produits surgelés, magrets de canard mal cuits, desserts industriels : le Chef a découvert un cuisinier qui, malgré ses 40 ans d’expérience, est le roi de la congélation !



Et, pour ne rien arranger, dans ce restaurant, les problèmes s’accumulent : en plus de la cuisine qui laisse à désirer, l’organisation en salle est surréaliste et Amanda et Thierry se laissent complètement déborder. S’ils continuent comme ça, leur restaurant va droit dans le mur et ils risquent de tout perdre…

VIDEO Cauchemar en cuisine, extrait du 22 février

Il pensait avoir tout vu, il va être surpris. Quand le @Chef_Etchebest rencontre le roi de la congélation et de la désorganisation, l'ambiance va vite se réchauffer.

📺 #CauchemarEnCuisine, lundi à 21.05 pic.twitter.com/k7f92zUXNX — M6 (@M6) February 20, 2021

