« Je te promets » du 22 février : 2 nouveaux épisodes inédits ce soir sur TF1 (VIDEO)

Je te promets du 22 février 2021 – Comme tous les lundis, ce soir TF1 vous propose deux nouveaux épisodes inédits de votre série à succès « Je te promets ». Une série adaptée de « This is us » et portée par Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry, Guillaume Labbé, et Narcisse Mame. Ce soir, après le Noël catastrophe de la famille Gallo lundi dernier, découvrez les épisodes 7 et 8 inédits de la saison 1.



A suivre sur TF1 dès 21h05 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1



Episode 7 : Les triplés doivent partir au cabanon familial pour le vider parce que Florence l’a mis en vente. Une bonne raison pour faire table rase des souvenirs pour Mathis ! Maud vit mal sa rupture avec Tanguy. Quant à Michaël, il a invité la troupe du théâtre dont Olivia sa nouvelle conquête, pour le plus grand malheur de Maud. Michaël va devoir choisir son camp !

Episode 8 : Avec cette grande famille, Florence et Paul vont devoir changer de logement malgré leurs problèmes d’argent. Mathis tente le tout pour le tout pour sauver Amidou, mais est-ce que son père est prêt à se battre ? Maud est déterminée à se faire poser un anneau gastrique même si tout le monde essaye de l’en dissuader. Olivia laisse tomber son rôle dans la pièce, mais Michaël est plus motivé que jamais pour que la pièce se fasse sans elle.



VIDEO Je te promets, les premières minutes de l’épisode 7 du 22 février

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

