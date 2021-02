Demain nous appartient du 5 février : Virginie arrêtée et en garde à vue (résumé + vidéo épisode 856 en avance)

4.8 ( 6 )



Demain nous appartient du 5 février 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode DNA – Alors que la police n’a pas réussi à arrêter Martin dans votre série de TF1 « Demain nous appartient », les choses vont se corser pour Virginie ce soir à Sète ! En effet, l’avocate et compagne de Martin est arrêtée et placée en garde à vue…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 856

Interrogée par Aurore au commissariat, Virginie tient bon et prétend ignorer où se trouve Martin. Mais pour le capitaine Jacob, l’excuse de la virée en moto ne tient pas, surtout lorsque les empruntes du commandant Constant viennent d’être retrouvées sur l’arme qui a servi a tué Danielli…

Virginie cache son jeu auprès d’Aurore alors que Jules se voit confier une lourde responsabilité par Martin. Chloé se laisse convaincre par une tension sentimentale. Et Christelle n’accepte pas la décision de Betty qui déchante. Quant à Isam, il trouve des soutiens de poids.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 856 du 5 février 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

