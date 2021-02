Ici tout commence du 5 février : Antoine s’excuse (résumés + vidéo épisodes 69 et 70)

4.8 ( 6 )



Annonces





Ici tout commence du 5 février, résumés et vidéo des épisodes 69 et 70 – Double dose de votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ce vendredi soir ! Après la déprogrammation d’hier, TF1 enchaînera deux épisodes à la suite et on peut dire que ça s’annonce compliqué pour Rose ! Alors qu’Antoine lui présente ses excuses, Rose est de plus en plus attirée par le beau Lisandro…



Annonces



Annonces

Deux épisodes inédits à découvrir dès 18h05 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 69

Antoine surprend Rose avec un petit-déjeuner royal. Conscient qu’il n’a pas suffisamment été présent pour elle, il lui présente ses excuses et lui réaffirme son amour. Culpabilisant d’avoir embrassé Lisandro la veille, Rose peine à cacher son émotion.

Maîtrisant avec difficultés les conflits entre élèves, Lisandro tente de contenir sa colère alors que Rose subit le poids des remords. Pendant ce temps, Teyssier prend les devants pour contrer les menaces de Théo. Alors que Claire s’inquiète qu’on puisse s’en prendre à Louis, Rose et Clotilde font une découverte épouvantable.



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 70

Claire et Antoine tentent de démêler le vrai du faux alors que Lisandro fait face aux accusations d’une élève. Maxime et Salomé remarquent un étrange individu au sein de l’institut. Marta accuse le coup en s’apercevant que Théo a décidé de tout révéler à son insu.

Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 69 du 5 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés