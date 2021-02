Demain nous appartient spoiler : Alex apprend pour Chloé et Xavier (VIDEO)

5 ( 1 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Alors que Chloé et Alex sont séparés depuis maintenant plusieurs mois dans votre série quotidienne « Demain nous appartient », Alex s’est rapidement installé avec Flore… Et actuellement, Chloé est sous le charme du beau Xavier, un copain de lycée de retour à Sète.



Dans quelques jours, Alex va apprendre pour Chloé et Xavier, et on peut dire que ça va lui faire un choc !



En rentrant au Mas, Flore ne peut se résoudre à cacher à Alex ce qu’elle a vu. Elle lui avoue avoir vu Chloé et Xavier Meffre, le nouveau procureur, main dans la main au Spoon plus tôt dans la journée. En apprenant la nouvelle, difficile pour Alex de rester de marbre…

Demain nous appartient spoiler Alex découvre que Chloé a une relation



