Un si grand soleil : Eve s’inquiète, Kira vole encore, ce qui vous attend mercredi 10 février (épisode n°578 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 578 qui sera diffusé le mercredi 10 février, Eliott envoie le prélèvement pour le test adn.



Il pense toujours que Gaspard est son frère alors que ce dernier va se recueillir avec Alicia sur la tombe de son père…



Eve s’inquiète pour son fils et vient le voir. Eliott s’emporte et lui demande de ne plus lui mettre la pression… Eve appelle Alicia, qui l’invite à dîner. C’est là qu’elle apprend par Sam que son fils va travailler avec Alicia.

Eliott va voir le procureur et l’informe que ça avance. Alicia lui a proposé un CDD et devrait bientôt lui en dire plus sur son boulot…



Quant à Kira, elle continue de voler ! Alors que Florent et Claire lui ont parlé de partir au ski ensemble pendant les vacances, plus tard dans la journée Kira dérape et vole la carte bleue de Florent !

Rendez-vous mercredi 10 février à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

