Ici tout commence : Gaëlle complice d’Elodie, Rose renonce à parler, ce qui vous attend mercredi 10 février (épisode 73 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 73 qui sera diffusé le mercredi 10 février, Lisandro est victime d’un coup monté entre Gaëlle et Elodie !



En effet, alors que tout l’institut ou presque réclame que Lisandro soit viré et que Claire décide de le faire remplacer au restaurant, Elodie va retrouver Gaëlle dans sa voiture !…



Et de son côté, Rose est incapable de parler à Antoine, qui s’excuse encore et promet de ne plus faire passer l’institut avant elle.

Rose explique à Lisandro qu’elle n’a pas réussi à lui parler car elle a peur de le perdre. Lisandro comprend et Rose promet de l’aider à trouver une solution…



Marta vient voir Théo. Elle lui dit qu’il lui manque trop et qu’elle l’aime aussi !

Quant à Hortense, elle apprend par Claire que Hugues va payer sa scolarité. Elle lui donne rendez-vous pour en parler. Hugues explique à Hortense que c’est sans arrière pensée, qu’il se reconnait en elle car il rêvait de devenir chef mais que ses parents n’avaient pas les moyens de payer ses études… Hortense comprend mieux et accepte.

Rendez-vous mercredi 10 février à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

