Demain nous appartient spoiler : Chloé sous le charme de Xavier (VIDEO)

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Plusieurs mois se sont écoulés depuis la rupture de Chloé et Alex dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et alors qu’Alex a refait sa vie avec Flore, Chloé serait-elle sur le point de refaire sa vie ?



Dans quelques jours, alors qu’elle a retrouvé Xavier, un ami de longue date, Chloé semble totalement sous son charme…



Chloé est aux anges. Elle adore s’aérer l’esprit avec Xavier et leur virée en roller lui a fait un bien fou. Xavier ne veut plus la quitter et lui propose de diner ensemble. Une proposition que Chloé ne peut pas refuser.

Demain nous appartient spoiler Chloé amoureuse de Xavier ?



