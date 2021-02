Ici tout commence : Elodie ment et accuse Lisandro, Jérémy prend une décision, ce qui vous attend lundi 8 février (épisode 71 en avance)

5 ( 1 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Vous êtes accro au feuilleton « Ici tout commence » et impatient de découvrir ce qui vous attend lundi ? Si c’est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode qui sera diffusé le lundi 8 février, Lisandro va être victime d’un mensonge d’Elodie !



En effet, celle-ci accuse Lisandro de l’avoir giflé…



Lisandro a peur des conséquences alors qu’Antoine et Claire prennent l’affaire très au sérieux… Mais Lisandro comprend qu’Elodie ment quand Antoine l’informe de l’horaire dont elle lui a parlé. Lisandro a un alibi dont il ne peut pas parler à Antoine : il était entrain de coucher avec Rose !

De son côté, Rose culpabilise d’avoir trompé Antoine tout en s’inquiétant pour Lisandro… Maxime va parler à Rose, il lui dit qu’il l’a vue avec Lisandro mais promet de ne rien dire à personne.



Jérémy annonce à Vincent, puis à Claire, qu’il veut arrêter les cours de cuisine. Vincent l’encourage à réfléchir et à retourner à l’institut. Jérémy s’énerve en cours et informe Claire de sa décision d’arrêter. Claire lui donne deux semaines de réflexion afin qu’il ne regrette pas plus tard…

Hortense risque de devoir quitter l’institut faute de pouvoir payer sa scolarité. Elle revoit Hugues et finit par lui en parler… Hugues propose de payer mais Hortense n’a pas envie de lui être redevable. C’est donc directement à Claire que Hugues propose de payer la scolarité d’Hortense…

Rendez-vous lundi 8 février à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

