Demain nous appartient spoiler : le passé de Renaud et Marianne refait surface (VIDEO)

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Et si Renaud et Marianne avaient des choses à cacher dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? En effet, leur comportement plus qu’excessif face à la mère de Samuel commence à devenir suspect…



Et alors que Marianne ne va pas hésiter à déraper pour soutenir Renaud, Lydie va commencer à se poser des questions. Dans quelques jours, elle va découvrir qu’ils ont eu une liaison à l’époque où Lydie était encore avec Renaud !



Soupçonnant Renaud d’avoir eu une liaison avec Marianne à l’époque de leur mariage, Lydie sollicite l’aide de Sofia pour faire des recherches. En fouillant sur Internet, elles atterrissent sur un blog de leurs années fac et tombent sur un cliché de Renaud et Marianne… en train de s’embrasser !

Demain nous appartient spoiler Lydie découvre le secret de Renaud et Marianne



