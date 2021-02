Demain nous appartient spoilers : la police cherche Martin, Isam plait au lycée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 8 au 12 février)

4.5 ( 8 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 8 au 12 février 2021 – Le week-end commence et comme tous les samedis, on propose aux fans de la série de TF1 « Demain nous appartient » les plus curieux de découvrir un aperçu de ce qui les attend la semaine prochaine. Si vous avez hâte de savoir ce qui va se passer, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va encore être mouvementée pour Martin, Virginie et Jules !



En effet, la police va passer la semaine à essayer de retrouver Martin. Et Chloé, pourtant proche de Xavier, ne va pas hésiter à aider Martin !

Au lycée, Isam va beaucoup plaire aux adolescentes… En particulier à Manon et Betty, qui ont toutes les deux un coup de coeur pour lui !



Quant à Louise, va-t-elle finir par se laisser aller avec Bart ?

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 8 au 12 février 2021

Lundi 8 février (épisode 857) : Jules se porte volontaire pour aider Martin. Préoccupée par son fils, Virginie reste méfiante face à Aurore. Charlie est mise dans la confidence, elle souhaite devenir complice. Judith a des doutes sur l’attitude de Chloé. Jeanne et Mona, venues en aide à Chloé, apprennent difficilement à se connaître. Morgane subit un mauvais traitement en prison.

Mardi 9 février (épisode 858) : Comme les risques sont trop lourds à porter pour Jules, Chloé est prête à prendre le relais de Jules pour aider Martin. La persévérance de Martin se transforme en confusion. Jeanne fait un mauvais coup à Mona et se sent coupable de la situation. Entre humiliations et menaces, Morgane ne veut pas se laisser faire.

Mercredi 10 février (épisode 859) : Sous la pression du procureur, Aurore et Karim font chou blanc malgré leur volonté de bien faire. Ils comptent ne rien lâcher. Une complicité s’installe entre Judith et Mona. Les sentiments de Chloé sont chamboulés. Louise et Bart se font des confidences tandis que Mathilde et Aurélien sont dans l’incompréhension. Isam ne laisse personne indifférent.

Jeudi 11 février (épisode 860) : Aurore est décidée à trouver le fin mot de l’enquête. Avec Sara, elle pense toucher au but. Mais une nouvelle fois, la police échoue. Chloé se retrouve mise à mal pour une cause qui compte pour elle. Betty et Manon se disputent le même amour. Louise et Bart ne peuvent pas résister à la tentation…

Vendredi 12 février (épisode 861) : Chloé fait preuve de subtilité pour cacher son jeu. Flore fait une rencontre dont elle parle à Alex, qui a du mal à encaisser la nouvelle. Mais il n’a pas d’autres choix. Judith fait une découverte surprenante dans la maison. Alors qu’Aurélien a des soupçons sur Bart, ce dernier reçoit la bénédiction d’Anna. Manon trouve une oreille attentive à laquelle se confier.

DNA VIDEO résumé de la semaine du 1er au 5 février

