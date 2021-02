Ici tout commence spoilers : Lisandro pris au piège, Antoine a des soupçons, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 8 au 12 février)

4.4 ( 7 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 8 au 12 février 2021 – En ce début de week-end, vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Ici tout commence » ? Alors si tel est le cas, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être compliquée pour Lisandro, accusée d’avoir frappé Elodie…



Son alibi n’est autre que Rose et le révéler la mettrait dans une position compliquée vis à vis d’Antoine. Ce dernier va finir par avoir des soupçons en fin de semaine… Et de son côté, Elodie va monter tous les élèves de l’institut contre Lisandro. Ils vont même exiger son renvoi !

Quant à Hortense, elle doit trouver une solution pour pouvoir payer ses études à l’institut. Acceptera-t-elle la main tendue de Hugues ?



De son côté, Enzo cherche toujours à se faire pardonner…

Lundi 8 février (épisode 71) : Après la confrontation, Antoine est déterminé à découvrir la vérité et refuse d’agir dans la précipitation. Entre-temps, Jérémy fait une annonce surprenante à Claire, en dépit des conseils de Vincent. Acculée, Hortense doit rapidement trouver une solution et hésite à suivre les conseils de Célia ou d’Eliott.

Mardi 9 février (épisode 72) : Le corps enseignant se divise sur les mesures à prendre. Rose hésite à révéler toute la vérité, quitte à se mettre en danger. Quant à Clotilde, la prise de position de Jérémy la pousse à revoir ses attentes. En parallèle, Théo prend une résolution importante, conscient qu’un changement s’impose.

Mercredi 10 février (épisode 73) : A l’institut, flotte un vent de révolte. Maxime doit s’interposer pour apaiser les tensions. Constance recadre Teyssier tandis que Marta remet en question son choix en se confiant à Charlène. Pendant ce temps, Hortense reçoit une aide inespérée et s’inquiète des conséquences.

Jeudi 11 février (épisode 74) : Alors que l’étau se resserre, Lisandro fait part de sa détresse à Rose et décide de mener l’enquête. Enzo est certain d’avoir trouvé une idée en or pour se faire pardonner, en dépit des réserves émises par Maxime. Quant à Laetitia, Kelly tente de lui faire entendre raison pour l’empêcher de retomber dans ses travers.

Vendredi 12 février (épisode 75) : N’ayant plus rien à perdre, Lisandro est bien déterminé à comprendre la vérité tandis que les soupçons d’Antoine grandissent. Entre-temps, Maxime est confronté à son traumatisme, mais il peut compter sur le soutien de Salomé et Clotilde. Laetitia décide de faire preuve de courage, espérant que sa sincérité s’avère être une stratégie payante.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 8 au 12 février 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

