Ici tout commence spoilers : Lisandro dérape, Antoine réagit, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 15 au 19 février)

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 15 au 19 février 2021 – Le week-end commence et vous avez déjà hâte de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Ici tout commence » ? Alors si tel est le cas, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être encore bien mouvementée pour Lisandro !



En effet, alors que Gaëlle se prépare à partir vivre au Canada avec Esteban, Lisandro dérape et enlève le petit garçon !

Mais alors qu’Antoine voulait dans un premier temps se venger, il va finalement réagir et se rallier à Rose pour prouver que Lisandro est innocent. En fin de semaine, Claire va finalement rétablir la vérité sur Lisandro.



De son côté, Mehdi fait son retour à l’institut après sa chimiothérapie. Il est toujours autant motivée alors qu’Eliott se frotte à Greg et finit par l’embrasser… Hortense est invitée chez Hugues et particulièrement mal à l’aise…

Lundi 15 février (épisode 76) : Rose est confrontée à un terrible dilemme et ne peut se résoudre à agir alors que Lisandro perd tout espoir. Entre temps, Kelly recadre Laetitia pour l’aider à obtenir une seconde chance. Quant à Mehdi, son retour à l’institut est l’occasion de prouver qu’il n’a rien perdu de sa ténacité en cours.

Mardi 16 février (épisode 77) : Alors que l’enquête se poursuit, Rose tente de calmer les soupçons et de venir en aide à Esteban. Alors que Laetitia est sur un petit nuage, Kelly tempère ses ardeurs : le naturel revient toujours au galop. En cours, Eliott ne se laisse pas impressionner par les menaces de Greg et ose même le provoquer.

Mercredi 17 février (épisode 78) : Pour obtenir les aveux qui feront éclater la vérité au grand jour, Antoine et Rose sont déterminés à convaincre Claire d’agir. En parallèle, Noémie s’inquiète pour Mehdi et intervient pour le protéger à son insu. Quant à Eliott et Greg, les tensions s’accumulent et leur valent une sanction.

Jeudi 18 février (épisode 79) : Par souci de justice, Antoine conseille à Lisandro d’enterrer la hache de guerre alors que Claire rétablit la vérité à l’institut. Après avoir reçu une invitation mystère, Hortense demande conseil à Eliott avant de prendre une décision. Quant à Kelly, Laetitia l’incite à ne pas se déprécier face aux étudiants de l’institut. Elle a même une idée pour prouver son talent.

Vendredi 19 février (épisode 80) : Alors qu’Antoine ne sait plus quoi penser, Souleymane lui rend visite avec une surprise inattendue. Entre-temps, l’attitude de Célia déclenche la colère d’Hortense. Laetitia est fière de sa fille qu’elle prédestine à un grand avenir, mais Kelly la ramène à la réalité.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 15 au 19 février 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

