« Die Hard 5 : belle journée pour mourir » : ce soir sur M6 (rediffusion)

« Die Hard 5 : belle journée pour mourir » est en mode rediffusion ce soir sur M6. 5ème volet de la saga « Die Hard », il met en scène Bruce Willis, Jai Courtney ou bien encore Sebastian Koch. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming depuis tous vos appareils connectés sur 6PLAY fonction direct.



Dans cette nouvelle aventure notre flic sans état d’âme va vraiment se trouver au mauvais endroit au mauvais moment, et plus précisément à Moscou, pour aider son fils Jack qu’il ne voit plus.

« Die Hard 5 : belle journée pour mourir » : l’histoire

John McClane apprend que son fils, Jack, est emprisonné à Moscou, en attente d’un procès, et prend le premier avion pour lui venir en aide. Il ne lui a pas parlé depuis trois ans et ignore complètement que ce dernier est devenu un agent infiltré de la CIA. Il est en mission secrète en Russie pour récupérer un document susceptible de freiner l’ascension de Viktor Chagarin, un éminent politicien russe qui brigue le ministère de l’Intérieur. Pour ce faire, il doit faire libérer Yuri Komarov, prisonnier politique et ex-partenaire de Viktor, à l’origine de ce dossier. En effet, lui seul connaît son emplacement. Alors que Jack et Yuri parviennent à s’enfuir du tribunal où ils s’apprêtaient à être jugés, les hommes de main de Viktor se lancent à leur recherche et une gigantesque course-poursuite s’engage dans les rues de Moscou. C’est là que Jack retrouve son père. Au bon endroit, mais au mauvais moment.

Bande-annonce

Et on termine comme toujours avec la bande-annonce de votre film…



« Die Hard 5 : belle journée pour mourir » de John Moore ce soir sur M6.

