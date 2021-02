Un si grand soleil en avance : Eliott et Sam se marient ! (résumé + vidéo épisode n°574 du 4 février 2021)

4.7 ( 13 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Afin de rattraper le retard du aux multiples déprogrammation, ce soir votre épisode inédit de « Un si grand soleil » vous plonge un mois après celui d’hier ! Et du coup, seulement deux jours après avoir vu la demande en mariage d’Eliott, ce soir c’est déjà le jour J et ils se marient !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 19 février 2021



Un si grand soleil résumé de l’épisode 574

C’est le jour du mariage pour Eliott et Sam ! Même si Eve est réticente, Eliott et Sam se disent oui à la mairie, devant leurs familles et amis respectifs. Ils sont tout sourire et paraissent plus heureux que jamais quand ils sortent de la mairie. Sam est très loin d’imaginer qu’Eliott l’utilise et qu’il ne s’est marié que dans l’unique espoir de faire tomber Alicia et échapper à la prison…



Quant à Kira, elle a du mal à se faire à sa nouvelle vie et à canaliser sa colère. Et Virgile reçoit une visite surprise au camping…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 4 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

