« Doc » du 3 février 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir

4.3 ( 7 )



Annonces





« Doc » du 3 février 2021. Le « Doc » de TF1 est de retour ce soir dès 21h05 pour deux épisodes inédits. Rendez-vous également en replay et streaming vidéo sur MYTF1. Pour mémoire, cette série, inspirée d’une histoire vraie, est portée par le beau Luca Argentero.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Doc » du 3 février 2021 : vos deux épisodes de ce soir

« Le sel de la vie » : Robert, père de deux garçons et compagnon d’Emmanuelle, perd connaissance sur un grand huit dans un fête foraine. Emmanuelle et Robert annoncent à l’équipe qu’ils vont se marier et souhaitent le faire à l’hôpital, le plus vite possible. Julia propose à Lorenzo de sortir dans un bar après leur journée de travail. Gabriel invite Alba à la Scala pour la remercier de l’avoir soutenu lors de l’histoire du paracétamol, qui a failli coûter la vie à un patient allergique.

« Un joli secret » : Un patient éclaircit un secret au sujet de la vie privée de Lorenzo. Cela soulève un vif émoi au sein de l’hôpital. Elisa et Gabriel essaient d’aider un patient âgé à reconstruire sa vie car il ne semble se souvenir de rien à son sujet et répète en boucle un seul et unique mot.

Une audience satisfaisante

Si la série de TF1 ne décroche pas forcément la première place des audiences sur l’ensemble du public, elle s’impose sur les principales cibles commerciales, notamment les fameuses ménagères et le public jeune. La semaine dernière les deux épisodes ont ainsi été suivis par 3.99 millions de téléspectateurs soit 18.6% du public présent devant son poste de télévision mais 27.7% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Annonces





#Audiences @TF1 📌 #Doc leader FRDA-50a hier soir avec 28% de pda en moyenne sur les 2 épisodes et 4.4M de tvsp pour l'épisode "L'origine du mal" RDV en replay @MYTF1 et mercredi prochain @TF1 pic.twitter.com/H1VGaRc4RQ — TF1 Pro (@TF1Pro) January 28, 2021

Qu’en sera t-il cette semaine ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés