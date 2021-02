« Le Grand Restaurant » de Pierre Palmade : réouverture après travaux, ce soir sur M6 (liste des invités)

4.3 ( 7 )



« Le Grand Restaurant » de Pierre Palmade fait sa réouverture ce soir sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou sur 6PLAY pour le replay.



« Le Grand Restaurant » de Pierre Palmade, c’est quoi ?

C’est une fiction inédite de et avec Pierre Palmade mais aussi pas moins de 40 comédiens…

Pierre Palmade rouvre les portes de son Grand Restaurant pour une soirée exceptionnelle sur M6. Notre hôte aura fort à faire pour satisfaire tous ses clients tout en empêchant sa mère (Marthe Villalonga), sa concurrente (Florence Foresti) et son mari cuisinier (Jean Leduc) de transformer la soirée en désastre. Jamais une fiction n’a réuni autant de talents à la télévision : plus de 40 grands comédiens entourent Pierre Palmade lors de la réouverture de son Grand Restaurant.

Les invités de Pierre Palmade

Pierre Arditi, Malik Bentalha, Michelle Bernier, Vincent Dedienne, Julie Gayet, Isabelle Huppert, Gérard Jugnot, Baptiste Lecaplain, Alex Lutz, Isabelle Nanty, Muriel Robin, Joeystarr, et beaucoup d’autres…



« Il faut que tout se passe bien »

🍴 #LeGrandRestaurant, une fiction de @PalmadePierre

📺 Mercredi à 21.05 en partenariat avec @GALAfr pic.twitter.com/wylXMVSoAk — M6 (@M6) February 1, 2021

À propos

➥ Pour préparer son rôle de mafieux, Michel Sardou a revisionné plusieurs films de Scorcèse.

➥ Suite à une annulation la veille du tournage, Pierre Palmade a écrit en une nuit le sketch de Muriel Robin et Anne Le Nen, et elles lui ont fait l’amitié d’apprendre le texte au pied levé et de faire partie de son Grand Restaurant. Anecdotes

➥ Oriane Deschamps, qui interprète la fille de Michelle Bernier, n’est autre que la fille de Michèle Laroque.

➥ Alex Lutz et Anne-Elisabeth Blateau ont débuté dans la “Bande à Palmade”.

➥ Florence Foresti et Pierre Palmade se sont vus en amont du tournage pour écrire son texte. Elle faisait des impros, lui posait sur le papier les propositions spontanées de Florence afin que ses séquences soient calées pour le jour du tournage et qu’il y ait une homogénéité avec les autres saynètes.

Pierre Palmade rouvre les portes de son Grand Restaurant pour une soirée exceptionnelle ce soir sur M6 et 6PLAY.

