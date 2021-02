Koh-Lanta : les premières images de la nouvelle saison en Polynésie (VIDEO)

4.6 ( 11 )



Il y a quelques mois, pendant que toute la France était plongée dans un deuxième confinement, Denis Brogniart et toute l’équipe de Koh-Lanta était en Polynésie française pour le tournage d’une toute nouvelle saison. Une saison qui sera diffusée prochainement et pour laquelle TF1 a dévoilé une toute première bande-annonce ce week-end, pendant les pubs de The Voice.



Au programme de cette nouvelle saison de Koh-Lanta, 20 nouveaux aventuriers et enfin un nouveau décor !



Après plusieurs saisons aux Fidji, c’est en Polynésie que l’équipe de Koh-Lanta s’est posée cette fois-ci et TF1 annonce « une aventure jamais vue ».

« Les amis, voilà des images pour vous donner l’eau à la bouche! Le retour de #kohlanta c’est bientôt, prochainement… en Polynésie Française avec de nouveaux aventuriers et plein de surprises qui vont vous plaire, j’en suis sûr! Je suis tellement impatient de vous retrouver et je sais que vous aussi vous avez hâte! On va voyager ensemble. Je vous embrasse. » a écrit Denis Brogniart sur son compte du réseau social Instagram.



On vous propose donc dès maintenant de découvrir les premières images de ce Koh-Lanta en Polynésie française.

VIDEO première bande-annonce de la nouvelle saison de Koh-Lanta

