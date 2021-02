Ici tout commence : Hortense au plus mal, Greg rêve d’Eliott, ce qui vous attend lundi 1er mars (épisode 86 en avance)

5 ( 1 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre épisode de la série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 86 qui sera diffusé le lundi 1er mars, Hortense est au plus mal alors que son profil sur le site d’escort fait le tour de l’institut…



En effet, elle reçoit déjà de nombreux messages d’hommes et à l’institut, Lionel tombe sur son profil et l’envoie à tout le monde !



Hortense se sent terriblement mal et pense que c’est un coup de Hugues pour se venger. Elle va le voir mais il lui jure que ce n’est pas lui et que jamais il ne lui aurait fait un coup pareil. Il dit même être prêt à l’aider.

A l’institut, le père d’Hortense revient à la charge. Il propose de payer le reste de son année si elle promet de changer de cursus après… Hortense refuse et son père va se renseigner auprès de Claire pour savoir qui a payé pour sa fille. Il y croise Hugues, les deux hommes se serrent la main…



De son côté, Greg rêve d’Eliott ! Il rêve qu’il lui présente ses excuses, qu’ils s’embrassent et qu’ils font l’amour ! Perturbé, Greg va retrouver Charlène et ils couchent ensemble. Mais Charlène lui fait remarquer qu’il semblait absent et qu’il ne la regarde jamais dans ces moments là…

Quant à Rose et Antoine, ils prennent du temps pour se retrouver. Souleymane repart pour Sète avec sa mère, à contrecoeur car il est toujours en colère contre Valérie. Antoine demande à Rose de revenir vivre avec lui, elle accepte. Et il va ensuite demander à Guillaume de le remplacer pendant deux semaines. Il annonce à Rose qu’ils partent deux semaines en vacances !

Rendez-vous lundi 1er mars à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

