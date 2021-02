Un si grand soleil : Julien couche avec Johanna, Sam rompt avec Eliott, ce qui vous attend lundi 1er mars (épisode n°591 en avance)

5 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence et vous vous demandez ce qui vous attend lundi dans série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 591 qui sera diffusé le lundi 1er mars, Julien est toujours hanté par la mort de Hugues.



En effet, il continue de faire des cauchemars et en parle à son psy.



Le médecin lui explique que c’est à cause de cette culpabilité qu’il s’interdit d’être heureux avec Johanna. Julien passe la soirée avec Johanna, ils couchent ensemble pour la première fois. Mais Julien fait un nouveau cauchemar qui le réveille en pleine nuit…

Sam et Gaspard vont devoir déménager dans un studio suite à la saisie de la maison familiale. Elle prévient son frère alors qu’Eliott vient la voir. Sam annonce à Eliott qu’elle sait tout et il lui assure s’être marié avec elle par amour… Mais Sam ne le croit pas et lui annonce que c’est terminé entre eux !



Remonté, Eliott veut virer Virgile du camping. Il l’accuse d’avoir manipulé sa mère pour éviter la prison. Virgile rappelle à Eliott qu’il ne peut pas le virer puisque c’est Eve qui détient la majeure partie des parts du camping… Et quand Eliott appelle sa mère, elle refuse et lui raccroche au nez. Et Elsa fait son retour au camping, elle annonce à Virgile qu’elle veut rester vivre à Montpellier.

Rendez-vous lundi 1er mars à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 12 mars 2021

