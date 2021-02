Ici tout commence : Lisandro isolé, Rose prête à tout dire, ce qui vous attend mardi 9 février (épisode 72 en avance)

4.5 ( 11 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – En ce début de semaine, vous avez déjà hâte de savoir ce qui vous attend demain dans le feuilleton « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode qui sera diffusé le mardi 9 février, Lisandro va se retrouver totalement isolé à l’institut…



En effet, Elodie a réussi à faire croire à tout le monde que Lisandro l’a frappé et Louane se fait la porte-parole des premières années contre leur prof…



Les élèves ont décidé de ne plus aller en cours tant que Lisandro ne sera pas renvoyé ! Seul Maxime continue de soutenir Lisandro. Rose s’inquiète et se confie à Maxime sur l’alibi de Lisandro… Ce dernier ne veut pas que Rose fasse du mal à Antoine en disant la vérité, Maxime trouve que c’est classe et pense qu’Elodie finira par faire une erreur.

Mais quand Gaëlle vient à l’institut pour faire signer à Lisandro les papiers pour la garde de leur fils, elle apprend qu’il aurait frappé Elodie et préfère réfléchir… Lisandro décide alors d’aller parler à Rose, la garde de son fils est en jeu et il risque de retourner en prison ! Rose est prête à dire la vérité.



Claire informe Guillaume et Clotilde de la décision de Jérémy d’arrêter la cuisine. Clotilde décide d’aller parler à son fils, qui lui explique qu’il n’est pas heureux et qu’il pense qu’il s’est trompé de voie. Clotilde est touchée par les propos de son fils et en parle à Guillaume, elle pense qu’ils doivent le laisser réfléchir à ce qu’il veut faire.

Quant à Théo, il avoue à Marta qu’il est amoureux d’elle…

Rendez-vous mardi 9 février à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

