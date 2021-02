Ici tout commence : Rose embrasse Lisandro, Louis s’isole, ce qui vous attend mercredi 3 février (épisode n°68 en avance)

4.5 ( 10 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 68 qui sera diffusé le mercredi 3 février, Jérémy et Louis sont tous les deux innocentés.



L’équipe de direction de l’institut décide de ne pas annoncer aux élèves qu’il s’agissait d’une bombe.



Claire, Antoine, Guillaume et Clotilde préfèrent annoncer que Louis et Jérémy sont innocents et qu’il s’agissait d’une défaillance technique.

De son côté, Claire va voir Louis et lui annonce la bonne nouvelle. Elle s’excuse de l’avoir cru coupable mais Louis lui dit qu’elle est allée trop loin, il ne peut pas lui pardonner. Claire informe Elodie qu’elle peut aller rendre visite à Louis… Mais sur place, elle le trouve déprimé et pas réceptif. Louis lui confie qu’il n’a même pas envie de sortir pour retourner à l’institut, et il lui demande de partir !



Quant à Jérémy, attaqué de partout et considéré comme un lâche, il réfléchit à son avenir. Il ne sait pas s’il veut encore cuisiner et veut s’éloigner de l’institut. Avec l’accord de Vincent, il annonce à Clotilde et Guillaume qu’il part s’installer chez lui quelques temps. Il s’excuse.

Lisandro est accompagné de Rose pour son entrevue avec Gaelle, la mère de son fils. Contre toute attente, elle est d’accord pour revoir son droit de garde et lui confier son fils plus souvent ! Lisandro est ravi et remercie Rose pour son soutien. Lisandro avoue à Rose qu’il y a plus que de l’amitié entre eux… Rose confirme et l’embrasse !

Quant à Noémie, elle accepte de découvrir la boxe avec Gaetan. Mais entre eux, c’est toujours autant électrique et ils se disputent à nouveau, sous les yeux de Constance…

Rendez-vous mercredi 3 février à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

